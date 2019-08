Coco Austin zeigt im Transparentkleid ihre Kurven

Am roten Teppich der MTV Video Music Awards ging es heuer wieder besonders heiß her. Knapper, kürzer, tiefer dekolletiert lautete da offensichtlich das Motto. Allen voran zog Coco Austin, die kurvige Gattin von Rapper Ice-T, aber alle Blicke auf sich. Ihre drallen Kurven verpackte sie nämlich in ein sexy Nacktkleid.