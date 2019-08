John Travolta verwechselte Drag Queen mit Swift

John Travolta sollte wirklich einen Bogen um Awardshows machen - oder besser: niemals wieder Sieger verkünden oder Trophäen übergeben. Denn der Star schaffte es erneut, sich auf der Bühne zu blamieren. Bei den MTV Video Music Awards überreichte er nämlich der falschen Taylor Swift die Trophäe in der Kategorie „Video of the Year“.