Tierhasser schoss mit Luftdruckgewehr auf Kater

Als Kater „Charly“ nach der Operation aufwachte, war er linksseitig gelähmt. Die Vorderpfote muss wahrscheinlich amputiert werden, der Zustand des linken Hinterbeins hat sich gebessert. Mittlerweile ist er wieder zu Hause, doch ob er überlebt, steht noch in den Sternen: „Er kann selbstständig keinen Kot mehr absetzen, wir müssen ihm jeden Tag einen Einlauf machen. Wenn das in den nächsten Wochen nicht besser wird, müssen wir ihn einschläfern lassen“, ist Christian Rinnerhofer (47) traurig. Was war passiert?