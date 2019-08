Moneten für Antiquitäten: Unter der Götter Augen

Verkaufen will ich das Gemälde nicht, aber mehr darüber erfahren“, erzählt Mark Schillinger, der in Ferlach in der “Krone“ vom “Moneten für Antiquitäten“-Tag auf Schloss Ebenthal gelesen und gleich das Gemälde seiner Oma vom Tegernsee eingepackt hatte. 1761 und Maria Theresia ist hinten vermerkt. Ob es wirklich ein Porträt der Regentin ist? “Sie könnte es sein, muss aber nicht. Eine Signatur des Künstlers ist auch nicht zu finden", überlegt Kunsthistoriker Constantin Staus-Rausch. Deswegen schätzt Christian Tschuk vom Dorotheum, das Porträt könnte in einer Auktion 300 bis 800 Euro bringen.