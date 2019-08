Kür-Silber für Puch in Para-Dressur zum EM-Finale

Österreichs Medaillengarant Josef „Pepo“ Puch und sein Sailor‘s Blue haben am Sonntag zum Abschluss der Perdesport-EM in Rotterdam Paradressur-Silber in der Musik-Kür geholt. Zu Gershwins Rhapsody in Blue tanzte Sailor‘s Blue auf mitreißende Art und Weise zu einem Score von 77,220 Prozent. Nur die Britin Georgia Wilson und ihre Stute Midnight wurden mit 78,187 Prozent höher bewertet.