Bergsteigerin (20) stürzte 20 Meter in die Tiefe

Eine 20-jährige Schweizerin ist am Samstag bei einer Bergtour im Rofangebirge im Tiroler Unterland rund 30 Meter über felsiges Gelände in ein Geröllfeld abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Zuvor war an einer Kletterpassage ein Felsbrocken ausgebrochen, an dem sich die Frau mit einer Hand hielt. Daraufhin verlor sie das Gleichgewicht und stürzte ab.