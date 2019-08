Chancen bei Vergaben für mehr Klimaschutz nützen

Zu billige internationale Transporte

Der Fall des China-Granits im Mühlviertel zeigt für Anschober auch auf, „wie verrückt es ist, dass derzeit internationale Transporte (in diesem Fall per Schiff) so gut wie nichts kosten und der Steuerzahler für die Folgeschäden aufkommen muss“. Würde das richtig bewertet, hätten regionale Produkte wieder bessere Chancen.