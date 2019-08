Pilot: „Da war ein starker Druck nach unten“

Berufspilot Christian Raudner und seine vier Passagiere mussten am Freitag wahre Schrecksekunden überstehen, als ihr Doppeldecker plötzlich nicht mehr hochgezogen werden konnte und am Flugplatz Gmunden in Gschwandt aufschlug. Verletzt wurde dabei erstaunlicherweise niemand. Raudner erklärt, was passiert war.