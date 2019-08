„Ihr macht diese Welt um ein Stück besser!“

„Hilfsbereitschaft war sensationell“

Andreas Gabalier war samt Management und Konzertveranstalter Klaus Leutgeb sofort Feuer und Flamme für diese Aktion: „Schön, dass in der Steiermark der gesellschaftliche Zusammenhalt noch funktioniert. In der Ramsau war ich heuer ja selbst vom Schneechaos betroffen. Die Hilfsbereitschaft war sensationell. Als es hart auf hart ging, haben wirklich alle an einem Strang gezogen.“