„Die Devise lautet: Im Zweifel für den Wirt!“

Die Nestbeschmutzung muss eine Ende haben

Rainer hat den Eindruck, dass viele glauben, dann besser gehört zu werden, wenn man etwas anprangert, das Negative betont. Das sei der absolut falsche Weg! „Gerade im Tourismus gibt es so viele positive Geschichten und tolle Erfahrungen, die es viel eher wert sein sollten, berichtet zu werden, als die eine oder andere Verfehlung. Gerade das Thema Eigenverantwortung müssen wir wieder mehr herausstreichen. Es muss nicht immer einen Schuldigen oder eine Schuldige geben. Da müssen wir uns alle selber an der Nase nehmen und einfach einmal weniger nach dem Staat rufen“, sagt Tirols oberster Wirte-Vertreter in der Kammer abschließend.