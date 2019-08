Johnson beißt sich auch bei Macron die Zähne aus

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat dem britischen Premier Boris Johnson bei einem Treffen in Paris in der Brexit-Debatte klare Grenzen aufgezeigt. Die Zeit reiche nicht mehr, um eine neue Vereinbarung zwischen der EU und Großbritannien auszuhandeln, sagte Macron am Donnerstag an der Seite seines Staatsgasts im Elysee-Palast. „Ich möchte das sehr deutlich sagen: Im kommenden Monat werden wir kein neues Abkommen finden, das groß vom Original abweicht.“ Gleichzeitig streckte er symbolisch die Hand aus: Niemand werde bis zum vereinbarten Austrittstermin Ende Oktober warten, ohne zu versuchen, eine „gute Lösung“ zu finden.