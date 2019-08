Coach Kovac setzt Coutinho erstmal auf die Bank

Sportboss Hasan Salihamidzic: „Er kann der zentrale Punkt in unserem Spiel werden. Er wird unsere Mannschaft verstärken, und er kann unserem Spiel die spektakuläre Note geben.“ Und das als Nummer 10 - hinter den Spitzen. „Deshalb hat er sie auch bekommen“, so Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Rande der DFL-Generalversammlung in Berlin zur Rückennummer des Neuzugangs.