Laute „Mayday!“-Rufe aus der Leinwand

Wie nahe der Film an die Arbeit der Luftstreitkräfte kommt, zeigt nachfolgendes Beispiel, erzählt von Brigadier Rupert Stadlhofer. Ein Student aus Linz bastelte sich seinen eigenen Heißluftballon. Gemützlich saß er auf der Holzbank und schoss ein Selfie. Plötzlich find der Ballon an zu steigen. Der Student schaffe gerade noch rechtzeitig den Absprung. Der Ballon befand sich blitzschnell auf 40 Meter, weshlab die Polizei mit einem Hubschrauber angeflogen kam und die Verfolgung aufnahm. Doch der Ballon stieg immer weiter bis in die Luftstraße (10.000 Meter). Dort, wo bereits die Linienflugzeuge anzutreffen sind. Und solch eine Höhe ist für einen Heli nicht bezwingbar. Als selbst die Austro Control den Ballon aus den Augen verlor, schickte das Bundesheer Eurofighter hinauf, welche die genaue Stelle des „Flüchtigen“ markierten und ihn so quer durch Österreich bis an die slowenische Grenze gelotst haben. So lange eben, bis eine sichere Landung möglich war.