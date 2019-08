Forscher warnen vor Anthrax-Gefahr aus ewigen Eis

Quecksilber gelangt zusehends in Nahrungskette

Aber auch Quecksilber gelangt zusehends in die Nahrungskette der Menschen - und das in gewaltigem Ausmaß. Hauptursache dieses Verseuchungspotenzials: das rapide Abschmelzen der Arktis, die laut „US Geological Survey“ mehr als 1,6 Millionen Tonnen des natürlich vorkommenden Schwermetalls in sich birgt und jetzt sukzessive auftaut. Das wiederum ist die doppelte Menge des in allen anderen Erden, Ozeanen und der Atmosphäre vorkommenden Stoffes.