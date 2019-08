Zwei seltene Hummelarten am Wallersee entdeckt

Damit zählen die Wiesen am Wallersee zu den hummelartenreichsten Gebieten Österreichs. Bisher wurden dort 20 der 42 aktuell in Österreich noch vorkommenden Hummelarten nachgewiesen. Drei Hummelarten (Große Steppenhummel, Armenische Hummel, Kleine Steppenhummel) sind in Österreich leider bereits ausgestorben.