Island erklärt ersten Gletscher für „tot“

Bei der „Trauerfeier“ wurde an Ort und Stelle eine Tafel enthüllt mit der Überschrift „Ein Brief an die Zukunft“. Darauf heißt es weiter: „In den nächsten 200 Jahren ist zu erwarten, dass alle unsere Gletscher den gleichen Weg gehen. Diese Gedenktafel dient dazu, anzuerkennen, dass wir wissen, was vor sich geht und was zu tun ist.“