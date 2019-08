Balotelli hat seinen neuen Klub gefunden!

Brescias Präsident Cellino wollte den Vertrag nicht am 17. August unterschreiben, weil die Nummer „17“ in Italien laut der dortigen Aberglaube Unglück bringt. Balotelli kehrt praktisch heim: Er wuchs in der Nähe von Brescia auf und begann bei einer Mannschaft hier in der Gegend seine Profikarriere: Bei US Lumezzane.