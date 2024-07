24 Grazer Schüler erleben Horrorfahrt mit Nightjet

Ein halbes Jahr lang planten engagierte Lehrer und Eltern die Segelreise für 24 Schüler der Freien Waldorfschule in Graz-St. Peter. Die Vorfreude war groß, als es am 21. Juni endlich losging. Geplant war, per ÖBB-Nightjet zuerst nach Wien und von dort weiter nach Amsterdam zu fahren. Beim Bahnhof in Graz angekommen, folgte die erste Hiobsbotschaft: Der ÖBB-Nightjet wurde storniert, ein Ersatzverkehr war nicht vorgesehen.