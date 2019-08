Rettung für tierische Notfälle im Burgenland

Verwahrloster Hund in Acker entdeckt

Wahrscheinlich das Leben gerettet hat Fischl auch einem zweiten, zufällig entdeckten Patienten. Der völlig heruntergekommene Hund war in Grieselstein in einem Acker gefunden worden. Sein Zustand war so schlecht, dass er bereits an der Kippe stand. Mit viel Hingabe wurde der Vierbeiner aufgepäppelt und befindet sich nun im „Streunerparadies“ in Heiligenkreuz.