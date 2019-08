Dadic geht mit ihren Kritikern hart ins Gericht

Star-Coach kommt

Wofür Dadic auch hart arbeitet, beim letzten Bewerb Ende Juni in Ratingen (D) war sie aber noch in alte Muster zurückgefallen. Trotzdem hatte sie mit 6461 Punkten das Qualilimit für Olympia 2020 in Tokio überboten. Jetzt zeichnen sich im Training auch die ersten „echten“ Erfolge ab. „So gut bin ich noch nie im Training gesprungen“, strahlt Dadic. Die ständig unter Beobachtung steht! Weil neben Andreas Thorkildsen (Nor) im Speerwurf auch Weitsprung-Coach Dwight Phillips (USA) per Whats App oder Skype dabei ist und die Einheiten mit Argusaugen analysiert. In den nächsten zwei Wochen soll der Olympiasieger von 2004 auch nach St. Pölten kommen und „Ivi“ den endgültigen Feinschliff verpassen. „Es geht wirklich was weiter, die Technik greif immer besser. Man muss nur offen dafür sein“, so Dadic über die Entwicklung seit dem Wechsel ihres Betreuerteams.