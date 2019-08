Wie der Klimawandel unsere Wälder verändert

Auf die Fichte wurde massiv gesetzt - nicht alles dabei hat sich langfristig richtig gut ausgewirkt: „Früher hat man sicher mancherorts den Fehler gemacht, dass man viel zu viele pro Hektar angesetzt hat“, so der Großwaldbesitzer Franz Mayr-Melnhof-Saurau. „Da hat man oft Meter mal Meter aufgeforstet, heute hält man sich an die Faustregel 2,5 x 3 Meter.“ Der Vorteil: „Der Baum wird von klein auf klimafitter gemacht, weil er sich immer buchstäblich gegen den Wind stemmen muss. Er hat so auch mehr Wasser zur Verfügung.“