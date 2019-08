Sportskanone Harry Preuner is jetzt mit’m Radl da

Sportlich war unser Bürgermeister Harald Preuner schon immer. So war er doch bereits in seiner Jugend ein begnadeter Turnierreiter. Zu seinem 60er überreichten ihm am Donnerstag im Rahmen des ÖVP-Sommerfestes auf der Zistelalm am Gaisberg Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler sowie Stadtgeschäftsführer Peter Mitgutsch ein E-Bike.