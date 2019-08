Österreichischer Arzt in Peru angeschossen

Ein Verdächtiger gefasst

Vom Motorrad gesprungen, zückte der Räuber ausgerechnet eine gestohlene Pistole des österreichischen Waffenherstellers Glock und schlug den Begleiter von F. in der Hotellobby nieder. Danach gab er Schüsse auf den Austro-Arzt ab, eine Kugel traf ihn am Bein. Der Mediziner liegt nun verletzt in einem Spital.