Sicherungs-Seil löste sich: Holländer stürzte ab

Der 51-Jährige war mit seiner 47-jährigen Frau unterwegs; sie wollten vom Glocknerhaus in Heiligenblut auf den Spielmann auf 3.027 Metern Seehöhe. Als sich der Mann beim Abstieg an einem am Fels fix montierten Sicherungsseil festhielt löste sich die Felsplatte, an der das Seil verankert war. Der Mann stürzte zehn Meter ab und wurde dabei verletzt. Jetzt muss geklärt werden, warum der Fels mit der Sicherung ausgebrochen ist.