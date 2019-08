Jetzt wird der Ruf nach Tempo 80 lauter

Die BH Zell am See prüft derzeit an allen Verkehrsadern im Bezirk mögliche Maßnahmen. Eine Tempo-80-Zone bei den drei Hofzufahrten in Weißbach sieht Bezirkshauptmann Bernhard Gratz kritisch, eine Absage will er dem Tempo-Limit aber noch nicht erteilen. Entscheidend sei die Frage, ob sich Unfälle mit Tempo 80 überhaupt vermeiden lassen oder es viel eher an baulichen Maßnahmen liege. „Wir sind gerade dabei, das alles zu prüfen.“