Kuhglocken im Zillertal gestohlen: Täter flüchtig

Die Kühe befanden sich auf einer Weidefläche am Hochleger der sogenannten Viertelalm in Hochfügen auf rund 2200 Metern Seehöhe. Das Weidegebiet liegt im Nahbereich eines Wanderweges, der Richtung Rastkogelhütte verläuft. Die Täter dürften direkt an die weidenden Tiere herangetreten sein und ihnen die Kuhglocken samt Riemen abgenommen haben.