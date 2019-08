„Invasion“: Venedig verbannt Kreuzfahrtschiffe!

Ab sofort sollen zunehmend die Häfen Fusina und Lombardia, einem Anlegeplatz in Privatbesitz, außerhalb des Stadtzentrums angefahren werden. In jedem Fall will Toninelli „die großen Schiffe endgültig aus dem San-Marco-Becken und dem Guidecca-Kanal entfernen“. Bis 2020 spätestens soll dann ein Drittel der Schiffe überhaupt auf Alternativrouten ausweichen und garnicht mehr in der Lagune anlegen. Zudem wird diskutiert, ob Choggia am Fuße der Lagune oder Lido San Nicolo, ein Fährhafen an der Adria, künftig als Anlegeplätze ausgebaut werden.