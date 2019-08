Macheten-Attacke in Tirol: 19-Jähriger verletzt

Polizei-Großeinsatz am Mittwochabend in Innsbruck. Kurz vor 18.30 Uhr stürmte am Landhausplatz ein mit einer Machete bewaffneter Mann auf eine vierköpfige Gruppe zu und attackierte einen 19 Jahre alten Marokkaner. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Der Verdächtige ist auf der Flucht. Es soll sich um einen 31-jährigen Marokkaner handeln.