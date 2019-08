Politik verkehrt: Wer was verhindern will

Wer dachte, dass in puncto Koalitionsvarianten mittlerweile schon alles gesagt wurde, wurde von Johann Tschürtz eines Besseren belehrt: Der blaue Stellvertreter des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil (SPÖ) will diesen nach der Wahl als Kanzler, richtete er aus. Mehr noch: am besten gleich an der Spitze einer rot-blauen Koalition.