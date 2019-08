Die „Krone“ betrat das Reich der Fledermaus

Viel los in den Katakomben

Nach diesem ersten beeindruckenden Moment ging es weiter in die Katakomben. Dort herrschte regsame Betriebsamkeit. Ein Gewusel wie in einem Ameisenhaufen: Kleideranprobe, Instrumente stimmen, Texte üben. Trotz intensiver Vorbereitungen nahmen sich die Akteure Zeit für unsere Gewinner. Hauptdarsteller wie zum Beispiel Viktorija Kaminskaite („Rosalinde“) und Mehrzad Montazeri („Alfred“) posierten für Selfies und Schnappschüsse.