Öko-Batterie aus Tiroler Hand erobert die Welt

„In dieser Salzwasser-Batterie gibt es weder Lithium noch Blei und schon gar keine ätzenden Säuren. Und sie ist nicht brennbar, nicht explosiv“, so Taschner, der den Wirtschaftskreis Wien, eine Denkfabrik der Wirtschaftskammer, leitet. Weitere Umweltvorteile: „Greenrock“, so der treffende Name des kleinen Energie-Kraftwerks, ist absolut ungiftig und berührungssicher.