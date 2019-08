Ungeheuer! Damit müssen sich Bürger herumschlagen

5874 Beschwerden und Fragen wurden im Vorjahr an Landesvolksanwältin Maria Luise Berger herangetragen. Berger ist Chefin einer Einrichtung, die der Tiroler Landtag 1989 ins Leben gerufen hat. Wie sehr die Tiroler eine unabhängige und weisungsfreie Anlaufstelle brauchen, zeigt die Tatsache, dass bereits im ersten Jahr 2760 Anliegen an die Landesvolksanwaltschaft herangetragen wurden. 83 Seiten umfasst der aktuelle Jahresbericht. Wer ihn durchforstet, gewinnt drei wesentliche Erkenntnisse: 1. Die Bürger verlieren zwischen den Bergen an Gesetzen immer mehr den Überblick. 2. Die Zuständigkeiten sind bei einigen Themen (z. B. Sozial- und Behindertenrechte) derart zersplittert, dass sich oft nicht einmal mehr die Sachbearbeiter in den Ämtern auskennen. 3. Die Verwaltung und ihre Repräsentanten werden oft als bürgerfeindlich wahrgenommen, leider in nicht wenigen Fällen auch zu recht. Eine Auswahl: