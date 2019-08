Hirschbichler startet EM-Abenteuer

Nur mit Handgepäck: So bestieg Johannes Hirschbichler am Dienstag kurz vor 10 Uhr am Salzburger Flughafen die Maschine Richtung Alkmaar (Hol). „Das Zeitfahr-Rad hat mir der Papa von Patrick Gamper schon am Sonntag per Wohnmobil mit nach Holland genommen“, erklärt der 26-Jährige.