Neues Quartett unterm Korb

Basketball-Meister Kapfenberg hat gehörig am Transfermarkt zugeschlagen: Die Bulls holen vier neue US-Spieler an Bord, das Quartett schwitzt demnächst erstmals unter der Leitung von Cheftrainer Mike Coffin in der Walfersamhalle. Aus Kapfenberger Sicht gleichen die Neuverpflichtungen vor einer harten Saison, in der Österreichs Meister und Cupsieger in der Champions-League startet und national seine Titel verteidigen will, einem Großangriff.