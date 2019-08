Wenn ein Besuch der einzige Lichtblick ist. . .

„Wir haben zum Beispiel eine bezaubernde alte Dame, deren einzige Tochter und Verwandte im Ausland lebt“, so Wochesländer. „Sie hätte niemanden. Nun wird sie von einer jungen Tirolerin besucht, die in Graz lebt und deren Oma wiederum in Tirol von einem Ehrenamtlichen besucht wird. Die junge Frau will etwas zurück geben.“