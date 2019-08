Wo ist hier bloß diese dritte Kontrollspur?

In der Raststätte „Servus Europa“ ist man trotz der chaotischen Zustände erleichtert. „Wir haben drei Jahre lang gegen die Grenzkontrollen gekämpft. Die Einfahrt zum Rastplatz war vom Stau verstopft. Die eigenen Mitarbeiter mussten sich anstellen, um herkommen zu können. Das ist jetzt schon besser geworden“, erklärt Geschäftsführer Dominik Schilcher. Das Geschäft laufe jetzt besser. Ab 13 Uhr ist die Raststätte an den Ferienwochenenden bummvoll. „Die Leute fahren in den Urlaubsorten früh weg und haben dann verständlicherweise Hunger.“ Dass die dritte Spur mehr als nur schlecht ausgeschildert ist und sich nur Lkw-Fahrer dorthin „verirren“, wird aber auch in der Raststätte bemerkt. „Die Deutschen kontrollieren oft zu den unmöglichsten Zeiten“, sagt Schilcher. So werde künstlich ein Stau herbeigeführt.