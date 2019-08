Schüler (14) hat „hinter Gittern geregeltes Leben“

14-Jähriger gilt als braver Häftling

Der Bub ist nun in der Jugendstrafanstalt Gerasdorf (NÖ) in U-Haft. Er gilt dort als braver Häftling. Mit seinen Mitinsassen verträgt er sich gut, er spielt mit ihnen oft „Mensch ärgere dich nicht“. Wenn er alleine in seiner Zelle ist, schaut er im Fernsehen harmlose Serien an. Und er hat Pläne: Er will im Gefängnis den Schulabschluss machen und danach eine Tischlerlehre beginnen. „Er hat“, so sein Anwalt Ernst Schillhammer, „hinter Gittern ein geregeltes Leben - das er bisher immer vermisste.“