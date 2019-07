Die Gräueltat eines verlorenen Kindes

„Sie wollte mich nicht schlafen lassen“

Michael steht unter dem Verdacht, seine Mutter getötet zu haben; am vergangenen Montag, in der 50-Quadratmeter-Wohnung der beiden, im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses, am Rande einer kleinen Ortschaft in Niederösterreich. Der 14-Jährige hat mittlerweile vor der Kripo ein Teilgeständnis abgelegt. Wie schon so oft davor, hatte er auch die Nacht auf den 22. Juli am Computer verbracht und Ego-Shooter-Games- Fortnite und GTA- gespielt; er hatte bei virtuellen Kämpfen Feinde erschossen und war auch ein paar Mal selbst gestorben.