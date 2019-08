Kickl als Spaltpilz für die nächste Koalition

Kurz deutlich: Kickl hat in Regierung keinen Platz

Denn außerhalb der FPÖ will niemand mehr so recht an ihm anstreifen: ÖVP-Chef Sebastian Kurz stellte dieser Tage klar, dass Kickl einer Neuauflage von Türkis-Blau im Weg stehe - und zwar egal, in welchem Regierungsamt. Das lässt sich der Ex-Innenminister nicht gefallen: Er will unbedingt wieder Innenminister werden, das machtvolle Ressort reklamiert er wie Kurz für seine eigene Partei. Für die FPÖ sei das Innenressort eine unverhandelbare Koalitionsbedingung.