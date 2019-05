Geleakt: Identitären-Chef lud Mörder auf Bier ein!

„Wir sollten auf einen Kaffee gehen, wenn du in Wien bist“

Sellner räumte ein, vom Attentäter eine Spende erhalten zu haben und sich per E-Mail dafür bedankt zu haben. Er habe aber keinen Kontakt zu dem 28-jährigen Attentäter gehabt und ihn auch nie getroffen. Er hätte sich aber mit dem Mann auf einen Kaffee getroffen, wenn dieser ihn angeschrieben hätte, als er in Österreich war, sagte Sellner nach Bekanntwerden der Spende. Das wird in den nun publik gewordenen Email bestätigt. Darin schreibt Sellner laut „ZiB“ dem Australier: „Wir sollten auf einen Kaffee oder Bier gehen, wenn du in Wien bist.“