Umfrage: Kickl für 59% als Minister ungeeignet

Kickl-Kritik an Kurz

In der neuen Ausgabe des „profil“ gibt Kickl auch ein Interview, in dem er den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) heftig kritisiert. Wahrer Grund für seine Entlassung als Minister sei gewesen, dass die ÖVP die Macht im Innenressort behalten wollte. Er selbst sei als Innenminister gegenüber der ÖVP „standhaft und konsequent“ geblieben, während seine Amtsvorgänger „ein majestätisches Amtsverständnis an der Grenze zum Amtsmissbrauch“ gezeigt hätten.