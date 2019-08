Schützenhöfer/Plesiutschnig im Wien-Achtelfinale!

Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig haben im Beachvolleyball-Turnier in Wien erstmals das Achtelfinale erreicht! Die Steirerinnen besiegten am Donnerstag in der ersten K.o.-Runde des Majors die Slowakinnen Andrea Strbova/Natalia Dubovcova in drei Sätzen. Im Achtelfinale am Freitagvormittag wartet mit den Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes (CAN) ein ganz großes Kaliber.