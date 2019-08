Badeverbot an Adria-Stränden wieder aufgehoben

Betreiber der Badeanstalten in Italien klagen bereits über einen schlechten Sommer. Nach niedrigen Temperaturen im Mai und einer Hitzewelle im Juni und im Juli seien Rückgänge bei den Einnahmen in Höhe von 25 Prozent gemeldet worden. Das schlechte Wetter am vergangenen Wochenende habe einige Badeanstalten zusätzlich geschädigt. Viele italienische Familien würden außerdem sparen und die Aufenthalte am Meer auf das Wochenende beschränken, beklagte sich der Präsident des Verbands der Badeanstalten.