Temporäres Badeverbot an mehreren Adria-Stränden

Betreiber üben Kritik an Badeverbot

Die Betreiber der Badeanstalten der drei betroffenen Gemeinden reagierten verärgert auf das Badeverbot, das fast die Hälfte der Küste Riminis betrifft. Nach den Regenfällen am Wochenende habe sich die Lage normalisiert, das Meerwasser sei sauber und durchsichtig, meinten sie. Die Betreiber bangen um ihr Geschäft am Höhepunkt der Sommersaison.