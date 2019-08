Motorradler (57) krachte in Heck von Pkw

Aufgrund des stockenden Verkehrs musste ein 52-jähriger belgischer Autolenker seinen PKW am Mittwoch gegen 16:10 auf dem 1. Fahrstreifen der A13 in Innsbruck in Fahrtrichtung Osten fahrend auf ca. 20 km/h verlangsamen. Ein nachkommender 57-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland dürfte dies übersehen haben und prallte frontal gegen das PKW-Heck des Belgiers.