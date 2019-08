Treichl kritisiert „Milliardenverluste für Sparer“

Trotz dieser Zinssituation gebe es auch in seiner Erste Bank jedes Jahr Zuwächse bei den Spareinlagen. „Wir kommen in eine Situation wie in Japan, wo sich junge Menschen seit Jahrzehnten keine Wohnung leisten können und erst mit 50 genug Eigenkapital für einen Kredit haben. Wollen wir bei uns japanische Verhältnisse?“