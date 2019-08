Segelboot bis Ladegut: Was auf Autobahnen landet

Ausweich- oder unvermittelte Bremsmanöver lösen gefährliche Situationen aus, Unfälle sind keine Seltenheit. 1.297 Meldungen registrierte die ASFINAG beim Verlust von Ladegut auf den Autobahnen und Schnellstraßenin Salzburg und Oberösterreich. Während in Salzburg 2018 770 Meldungen registriert wurden - 67 mehr als 2017 - zeigt sich in Oberösterreich eine gefährliche Tendenz nach oben: Waren es 2017 „nur“ 153 Meldungen, sind diese 2018 auf unglaubliche 527 gestiegen.