Marach/Melzer meistern erste Hürde

Semifinale in Stuttgart, Finale in Umag, ATP-500-Titel in Hamburg. Und nun einmal als erster Schritt Viertelfinale in Kitzbühel. Das topgesetzte Österreicher-Duo Oliver Marach und Jürgen Melzer hat sich am Dienstag in der ersten Runde des Generali Open in Kitzbühel gegen die Argentinier Leonardo Mayer/Andres Molteni mit 7:6(9), 2:6, 10:3 durchgesetzt.