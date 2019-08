12.000 Fans pilgern am Freitag zu Mark Forster

Mehr Tickets verkauft als erwartet

Dass der grundsympathische Kerl auch in der Steiermark seine Fans hat, ist wenig überraschend. Doch dass für das Konzert am Freitag am Freigelände der Messe Graz nicht die erwarteten 5000, sondern stolze 12.000 Tickets verkauft wurden, hat dann doch überrascht - für Forster üblich war es natürlich eine positive Überraschung, anders kennt er es nicht. Doch er teilt seinen Optimismus auch gerne mit dem Publikum, oder wie Forster selbst es mit einem seiner Hits formulieren würde: „Wir sind groß“.