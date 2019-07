Österreich hilft Syrien und Mali mit 2,5 Mio. Euro

Insgesamt 2,5 Millionen Euro an Hilfszahlungen aus dem Auslandskatastrophenfonds werden am Mittwoch vom Ministerrat freigegeben. Das Geld ist für Flüchtlinge in den Krisengebieten in Syrien und dem afrikanischen Mali vorgesehen. Außenminister Alexander Schallenberg spricht von „dringend benötigter Hilfe“.